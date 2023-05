Andrea Damante e Elisa Visari hanno preso parte insieme alla premier per The Ferragnez 2 e i fan hanno notato un dettaglio particolare.

Andrea Damante e Elisa Visari saranno presto genitori per la prima volta? L’attrice e il dj sono arrivati insieme alla premier di The Ferragnez 2 e in tanti, tra i loro fan, non hanno potuto fare a meno di notare che lei sembrasse sfoggiare un pancino sospetto. Al momento sulla questione non vi sono conferme e anzi, fino a poco tempo si vociferava che i due fossero in crisi.

Andrea Damante e Elisa Visari genitori? L’indiscrezione

Dopo che per mesi si è vociferato di una presunta crisi tra Andrea Damante e Elisa Visari, i due sono tornati a mostrarsi insieme alla premier di The Ferragnez 2, dove hanno posato tenendosi mano nella mano. A catturare l’attenzione generale però è stato il pancino sospetto sfoggiato dalla modella e che, secondo alcuni, sarebbe la prova di una sua gravidanza.

Al momento Elisa Visari e Andrea Damante non hanno commentato la questione e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se i due lo faranno. Negli ultimi mesi si è vociferato a lungo che i due fossero in crisi ma sulla questione non sono mai emerse conferme (e loro si sono guardati bene dal parlarne pubblicamente).

