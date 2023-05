Dopo l’annuncio dell’addio di Fazio in Rai, qualcuno ha parlato di Alessandro Cattelan come suo “erede”. La reazione del conduttore.

Siamo abituati a vederlo in televisione o ascoltare la sua voce in radio. Ma per Alessandro Cattelan, da qualche mese, è iniziato un nuovo impiego da editore avendo fondato una nuova casa editrice la Accento. Presentando proprio questo nuovo progetto, l’uomo ha parlato a La Stampa, in una intervista di Daniela Lanni, a proposito della possibilità anche di vederlo come “sostituto” di Fabio Fazio, prossimo all’addio dalla Rai.

Alessandro Cattelan al posto di Fazio? La sua reazione

Alessandro Cattelan

Nel corso dell’intervista, Cattelan ha chiaramente parlato di come sia nata l’idea della casa editrice Accento, il nome e il progetto ma avuto modo anche di rispondere ad altre domande relative alla sua carriera.

Incalzato dalla giornalista, il conduttore ha parlato dell’addio di Fazio alla Rai e della sua reazione quando ha visto il suo nome come “nuovo volto della destra in tv”.

“Io tra i nomi al posto di Fazio? Allora, quando l’ho sentito, e l’ho sentito perché un mio amico mi ha mandato i vari trafiletti sulla notizia, diciamo che, beh, che io non c’entro nulla con questa notizia. Non c’entro niente su questa notizia che io prendo il posto di Fazio. Anzi. Un mio amico mi ha mandato un trafiletto con scritto ‘La nuova tv della destra’ e sotto c’era la mia faccia. Ecco, l’ho trovato un po’ forte (ride ndr). Ma insomma, i giornali scrivono… Io attiro? Di questo sono felice. Io ho trovato il mio posto a Rai 2 e sto bene”

“Dal DJ 20enne all’oggi 40enne come mi vedo? Sto sempre bene (ride ndr). Un po’ di rughe, sempre bene. L’entusiasmo è sempre quello”.

