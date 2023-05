La nota influencer del cibo Benedetta Rossi racconta le ragioni che l’avevano portata a replicare in modo molto duro agli haters.

Alcune settimane fa si era mostrata in lacrime e poi in toni piuttosto accesi per rispondere a tante critiche, ingiuste e volgari, ricevute sui social. Parliamo della nota influencer del cibo Benedetta Rossi, molto amata e apprezzata. Le sue parole erano risultate molto forti e aveva sorpreso tutti. Il filmato che la vede protagonista era diventato virale e aveva suscitato tante reazioni. A distanza di qualche tempo, la donna ha spiegato il perché di quello sfogo nel corso del Salone del Libro 2023.

Benedetta Rossi spiega il pesante sfogo social

Benedetta Rossi

“Non mi sono mai lamentata. Le critiche ho sempre lasciato che mi scivolassero via. Quando però le critiche diventano il pretesto per attaccare le persone come me.i, quelle che credono nei valori sani e basilari, ho sentito il bisogno di esplodere”, ha raccontato la Rossi.

“Sinceramente ho voluto prendere le difese di queste persone. Quando parlo io un po’ si sente. Ci sono, invece, persone che non si sentono e che assorbono quello che leggono. E magari questa cosa li turba. Sapere che le persone che mi seguono leggono cose cattive scritte contro di loro e hanno già i loro problemi da risolvere, mi disturba. Mi fa star male. Mi chiedo quale sia il motivo di fondo per accanirsi nei confronti di persone che non hanno fatto niente di male se non vivere degnamente. Questo ha dato il via al mio sfogo”.

Sull’importanza e la viralità che ha avuto il suo sfogo, poi, Benedetta ha proseguito: “Non pensavo che ottenesse questa grande eco. Ma se è servito a tirare un po’ le orecchie e a ritrovare un po’ di sana educazione e rispetto sui social. Sento un forte senso di responsabilità perché raggiungo tante persone. Il messaggio che deve passare è che non bisogna mai offendere, escludere o deridere”.

Di seguito il post Instagram con quello che era stato lo sfogo:

