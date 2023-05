Come è stata l’esperienza di Cristiano Malgioglio ad Amici? A parlarne è stato il diretto interessato che ha confessato dettagli inediti.

Ospite a Verissimo, Cristiano Malgioglio ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita, privata e professionale. Non è mancata un’ampia pagina dedicata alla recente partecipazione come giudice al talent di Maria De Filippi, Amici.

Malgioglio e l’ansia ad Amici: le parole

Parlando dell’emozione di essere stato chiamato a fare il giudice di Amici da Maria De Filippi, Malgioglio ha spiegato: “Io desideravo da tanto di lavorare con Maria, ho sempre sognato, ho sempre fatto cose bella nella vita. Ho fatto tanti sacrifici”.

E forse anche per questa voglia di lavorare accanto alla Queen di Mediaset che per il paroliere ci sono stati sentimenti contrastanti: “Per lavorare con Maria avevo ansia. Mi metteva soggezione, lei è una donna meravigliosa. La vorrei per tutta la vita con me, è generosa, è sempre attenta a tutto. Ha un talento incredibile. Ti dà l’anima”.

Non è mancato un passaggio anche sui suoi colleghi di avvenutra, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, scelti anche loro come giudici del talent. “Loro mi hanno dato tanta energia, gli voglio troppo bene. Avevo bisogno di questo programma, sono tornato giovane di 20 anni”.

