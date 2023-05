Anche il noto cantante Nek è voluto scendere in campo in prima persona per aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna a seguito dell’alluvione.

Ogni aiuto possibile per superare la terribile alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna in questi giorni. E così anche i personaggi più in vista come conduttori e artisti sono scesi in campo in prima persona per dare una mano. In queste ore, protagonista anche Nek, Filippo Neviani, che ha spalato il fango insieme alla popolazione e ai volontari che, insieme a lui, hanno improvvisato la sua nota canzone ‘Laura non c’è’.

Nek spala il fango in Emilia e canta ‘Laura non c’è’

Nek

Anche Nek, come detto, ha voluto dare una mano in prima persona alla popolazione colpita dall’alluvione. In particolare, il cantautore faceva parte del “Vos – Volontari Onlus Sicurezza Sassuolo”. La conferma è arrivata dalle pagine social del Comune di Sassuolo e successivamente anche da quelle del noto artista.

Filippo sta dando il suo contributo con la sua forza lavoro ma anche caricando anche il gruppo di spalatori con tanto di tormentone sulle note della sua celebre canzone ‘Laura non c’è’.

Non solo la tristezza per l’accaduto, quindi, ma anche tanta forza e spirito per cercare di recuperare e rimettere in sesto quanto più possibile per provare a riprendere la vita di prima.

“Solo insieme ci rialzeremo. Come sempre. L’unione fa la forza”, ha detto postando una serie di storie su Instagram per documentare la situazione dove ha operato e, soprattutto, aggiungendo anche i dati per le donazioni e quindi l’Iban dell’Emilia Romagna.

Di seguito anche alcune immagini condivise dall’artista in un post Instagram:

