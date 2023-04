Tanti rumors sul rapporto tra Enrico Papi e Ilary Blasi dopo le prime puntate dell’Isola. Come stanno le cose tra i due? Arriva la risposta.

Enrico Papi ai ferri corti con Ilary Blasi dopo le prime puntate de L’Isola dei Famosi. Questo uno dei tanti rumors arrivati nelle ultime ore sul conto dell’opinionista del reality e la conduttrice. Ma cosa c’è di vero? A dare una risposta ci ha pensato proprio l’ex volto di Sarabanda che, a modo suo, ha dato un segnale importante.

Enrico Papi risponde ai rumors sull’Isola e il rapporto con Ilary Blasi

Dopo le prime puntata andate in onda de L’Isola dei Famosi 2023, in tanti hanno notato come Papi e Ilary Blasi si siano più volte punzecchiati e come gli atteggiamenti, spesso ironici ma eccessivi, dell’ex volto di Sarabanda, non siano apparentemente andati a genio alla conduttrice.

Sebbene tutto potrebbe essere stato studiato a tavolino, i rumors su presunti malumori e addirittura un immenente addio dell’opinionista sono ancora oggi all’ordine del giorno.

I due diretti interessati non hanno proferito parola, fino ad ora, ma proprio Papi ha dato, a modo suo, una risposta su tutte le voci.

Cosa ha fatto? Senza aprire bocca, il volto tv ha pubblicato sui suoi profili social ufficiale un video accompagnato da tre emoticon di risate o, per lo meno, faccine sorridenti. Cosa avrà voluto dire? Forse si sta facendo una risata per le varie indiscrezioni, forse, non veritiere.

Chissà. Al momento non si hanno conferme o smentite sul rapporto con la Blasi. Possibile che nella prossima puntata ci possa essere un chiarimento in diretta (o ulteriori polemiche…).

Di seguito anche il post Twitter condiviso dal presentatore che sembra essere, a tutti gli effetti, una risposta alle voci sul suo conto e su quello della conduttrice dell’Isola:

