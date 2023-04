Alcune affermazioni di Micol Incorvaia sono diventate virali e hanno scatenato tante reazioni. Anche Edoardo Tavassi “l’ha presa in giro”…

Nelle scorse giornate erano diventate virali alcune affermazioni di Micol Incorvaia a proposito del “dramma” vissuto una mattina quando, alle 9:30, un corriere l’aveva svegliata e obbligata a scendere dal letto per ritirare un pacco. Le parole dell’ex gieffina erano state motivate dal fatto che non si era ancora abituata al ritmo normale dopo il GF Vip. Questo, però, non ha impedito alle critiche di svariati utenti social di moltiplicarsi a dismisura. Anche Fiorello aveva commentato con ironia la vicenda e, ora, è toccato pure al compagno della ragazza, Edoardo Tavassi.

Micol Incorvaia dorme alle 9:30? L’ironia di Edoardo Tavassi

Nelle recenti stories Instagram pubblicate da Edoardo Tavassi ecco l’ex gieffino prendere in giro la fidanzata proprio per la questione della sveglia alle 9:30 causa corriere. “Amo, alzati. C’è il corriere Amazon e devi ritirare il pacco”, ha detto il fratello di Guendalina a Micol Incorvaia che era a letto (non sappiamo, però, che ore fossero).

Dal canto suo la ragazza si è svegliata e ha rimesso la testa sotto le coperte non volendo sentir ragione di alzarsi

Successivamente Tavassi ha fatto un’altra storia dove, in compagnia del suo cagnolino, ha detto: “Non possiamo svegliare Micol. No, non insistere, non possiamo svegliarla. Poi si arrabbia”.

Grande ironia quindi per Edo che ha voluto prendere in giro la sua fidanzata dopo le tante critiche ricevute e i vari commenti che ci sono stati sulla vicenda. Siamo sicuri che anche lei, quando vedrà il tutto, si farà due risate.

La coppia nata al GF comunque sembra essere piuttosto felice e si sta godendo la relazione nonostante la lontananza che entrambi avevano sottolineato di recente dovuta al fatto che vivano in due città lontane, Micol a Milano e Edoardo a Roma.

Di seguito anche un post Instagram dove si vede la coppia durante il GF:

