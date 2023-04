L’attore Alessandro Borghi ha interpretato Rocco Siffredi per la nuova serie Netflix sul divo hard e ha raccontato cosa è successo sul set.

Nei panni di Rocco Siffredi per la serie Netflix ‘Supersex’, Alessandro Borghi ha raccontato perché ha deciso di accettare questo ruolo del noto divo dell’hard e ha spiegato anche quali scene ha girato e come sia stato difficile affrontare il set in certe situazioni.

Alessandro Borghi racconta l’interpretazione di Rocco Siffredi

Alessandro Borghi

“Ho accettato di fare questo progetto perché non sono un bigotto, mi piaceva la cosa e inoltre in Italia interpretare questo ruolo è un bel modo per litigare con tanta gente”, ha spiegato Borghi. “Girarlo è stato abbastanza difficile, ma è stato molto bello. Un viaggio nella vita di Rocco che è diventato un amico e lo stesso Rosa. Loro mi hanno aperto le porte. Mi ha detto molto più di quello che immaginavo. L’idea che avevo di lui non c’entrava nulla con la sua essenza reale”.

Sul come si affrontino certe scene: “Intanto si spera di essere fortunati e incontrare colleghi che hanno la stessa gestione e idee di certe cose. Il rischio più grande è che, sia tra donna e uomo che tra uomo e uomo o donna e donna, sul set potrebbe accadere che una cosa che tu metti in scena potrebbe essere fraintesa come un qualcosa che vuoi tu persona e non che fa il personaggio. Tu ti muovi e magari l’altro pensa: ‘Perché fa questo, che vuole fare? Mi vuole dire qualcosa?’. Bisogna sfuggire da quello”.

L’attore ha aggiunto: “Io per scappare da quello ci parlo prima. Quindi o dici: ‘Io ci sto a prova’ e mi piaci anche nella vita’, oppure dici: ‘Tutto quello che farò non sono io, ma il personaggio e lo fa a favore del racconto: non sentirti minacciato o infastidito’. Così capisci fino a dove ti puoi spingere a favore del racconto. Direi che è una cosa delicata, ma che dopo aver parlato diventa più semplice. Il tipo di affinità anche da quel punto di vista è alla base di tutto”. “Abbiamo girato per quasi 100 giorni e ci sono state decine di scene spinte, più di 50”.

