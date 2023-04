Il futuro in tv di Barbara D’Urso resta argomento caldissimo. Le indiscrezioni parlano di un forte corteggiamento per strapparla da Mediaset.

Resta a Mediaset o va via? Stiamo parlando di Barbara D’Urso il cui futuro è da tempo molto chiacchierato. Solamente alcuni giorni fa si era parlato di una cena, a due, proprio per decidere il destino di Carmelita con la rete che sembrava intenzionata a fare di tutto per convincerla a restare. Ora, però, una nuova indiscrezione parla di un forte corteggiamento per farle condurre, altrove, un reality…

Barbara D’Urso, quale sarà il suo futuro?

Barbara D’Urso

Secondo quanto si apprende da svariati media che citano Affari italiani, Barbarella avrebbe ricevuto una proposta interessante che sarebbe già sul piatto.

Di cosa si tratta? L’offerta riguarderebbe un nuovo progetto che dovrebbe prendere forma il prossimo anno su Netflix. Si tratta del reality ‘Love Never Lies’, un format che è già disponibile sulla piattaforma (anche in Italia) nelle sue versioni spagnola e polacca. Lo show non è altro che un gioco a coppie, che per certi versi ricorda Temptation Island.

“La D’Urso accetterà? Netflix, ci dicono, la sta corteggiando in ogni modo per ‘strapparla’ da Cologno Monzese. Potrebbero essere decisive le prossime settimane, ma Netflix sembra aver deciso: vuole Barbara D’Urso”.

Staremo a vedere a questo punto quali risvolti ci saranno nel futuro della presentatrice che negli ultimi due anni ha “navigato a vista” a Mediaset e potrebbe decidere di cambiare aria per provare nuove esperienze.

Di seguito anche un recente post Instagram di Carmelita:

Riproduzione riservata © 2023 - DG