Caterina Balivo è stata travolta dalle critiche dopo aver mostrato le scarpe che ha acquistato durante un suo soggiorno in Toscana.

Caterina Balivo ha trascorso gli ultimi giorni in Toscana e ha acquistato un paio di zoccoli artigianali che ha mostrato orgogliosa via social. Qualcuno ha avuto però da ridire sul prezzo delle calzature, che sarebbero costate alla showgirl ben 150 euro. Dopo le critiche ricevute via social la stessa Balivo ha replicato affermando:

“Chiariamo una cosa: 150 euro sono soldi. Sono pochi rispetto agli zoccoli firmati che vanno tantissimo questa estate. I prezzi infatti salgono dai 500 euro in su. Ma, a mio avviso, non sono così tanti se pensate a una cosa: sono stati fatti a mano da un signore italiano, se non sbaglio la sua è la terza generazione di ciabattini. Mi ha fatto provare la suola, ho scelto il pellame, con le sue mani ha inchiodato lo zoccolo, ha messo la fibbia, li ha rifiniti…”.

CATERINA BALIVO

Caterina Balivo: il prezzo degli zoccoli fatti a mano

Caterina Balivo ha replicato contro chi, in queste ore, ha insinuato che avesse pagato fin troppo per gli zoccoli fatti a mano acquistati durante il suo ultimo soggiorno in Toscana. La showgirl ha precisato che 150 euro non le sembrerebbe un costo elevato per un paio di scarpe fatte a mano e con grande cura da parte dell’artigiano, che ha selezionato anche le migliori suole e il pellame per realizzarle. La sua replica basterà a placare le numerose polemiche nei suoi confronti?

