Ilary Blasi ha compiuto 42 anni e sua figlia Chanel Totti ha voluto dedicarle un tenero messaggio via social.

Ilary Blasi ha trascorso la serata del suo 42esimo compleanno in compagnia del fidanzato Bastian Muller, che ha organizzato per lei una splendida cena a lume di candela. Intanto, sui social, sua figlia Chanel Totti ha pubblicato alcune tenere foto del passato in cui lei e la madre sono ritratte insieme e per finire ha scritto: “Auguri, non cambiare mai”.

Ilary Blasi

Chanel Totti: gli auguri a Ilary Blasi

Chanel Totti è legatissima a sua madre Ilary Blasi e in tanti, sui social, trovano che la secondogenita della showgirl le somigli sempre di più. In queste ore, in occasione del compleanno di sua madre, Chanel le ha dedicato un tenero messaggio via social e Ilary, orgogliosa, lo ha condiviso a sua volta nelle sue stories. La conduttrice nelle ultime ore si mostrata insieme al fidanzato Bastian Muller durante la romantica cena organizzata per il suo compleanno.

Dopo la separazione dallo storico marito, l’ex calciatore Francesco Totti, la conduttrice ha fatto di tutto per proteggere la privacy dei suoi figli e non ha mai parlato pubblicamente dei motivi che li hanno condotti all’addio. Chanel, così come i fratelli Cristian e Isabel, è rimasta a vivere con sua madre nella villa all’Eur.

