Il principe George, secondo erede al trono, sarà il primo dei quattro paggi d’onore alla cerimonia d’incoronazione di Carlo III.

Il piccolo George di Galles è il secondo erede in linea di successione al trono e per questo gli sarebbe stato riservato un ruolo speciale alla cerimonia d’incoronazione di suo nonno Carlo, che si svolgerà a Londra il prossimo 6 maggio. Kate e William, orgogliosi del loro primogenito, lo avrebbero preparato per mesi in vista dell’importante evento.

William e Kate

Principe George: l’incoronazione di Re Carlo III

Essendo il secondo erede diretto al trono il piccolo George di Galles, che il 22 luglio compierà 10 anni, ricoprirà il ruolo di paggio alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III e indosserà la livrea rossa riservata ai paggi d’onore.

Secondo l”esperta reale Ingrid Stewart, (intervistata dal Mirror) il bambino sarebbe stato preparato per mesi in vista dell’importante evento e sua madre Kate Middleton (così come suo padre William) lo avrebbe messo difronte a un “tour virtuale” dell’Abbazia di Westminster così da prepararlo allo speciale compito che gli sarà riservato il giorno della cerimonia di incoronazione. George sarà tra i quattro paggi che scorteranno il sovrano all’interno dell’Abbazia e ovviamente Kate e William sarebbero fiduciosi di far fare bella figura al loro primogenito.

Riproduzione riservata © 2023 - DG