Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati travolti dalle critiche dei fan sui social dopo la nascita della loro quarta figlia.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono mostrati più felici che mai con la piccola Matilda Luce, loro quarta figlia. Sui social c’è chi non ha potuto fare a meno di notare che i due non abbiano indossato alcuna maglietta mentre tenevano in braccio la bambina e la questione ha sollevato una vera e propria bufera sui social. Qualcuno, tra i fan della coppia, ci ha tenuto a precisare:

“Si chiama skintoskin ne avete mai sentito parlare? Importantissimo sopratutto per i neonati nei primi giorni di vita! Informatevi”.

Beatrice Valli: le accuse dopo la nascita della figlia

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono mostrati senza maglietta mentre tenevano la loro quarta bambina tra le braccia. In tanti sui social hanno bersagliato la coppia accusandola quasi di “esibizionismo”, mentre in molti hanno precisato che i due avrebbero tenuto la bambina senza indossare la maglietta per la questione dello skin to skin, una tecnica consigliata dai pediatri nei primi giorni di vita di un neonato e che sarebbe utile per farlo rilassare e per abituarlo all’odore della pelle dei suoi genitori. La polemica in rete si placherà dopo le risposte degli utenti?

Riproduzione riservata © 2023 - DG