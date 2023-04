Debora Pelamatti ha dedicato un dolce e romantico messaggio al marito Max Pezzali in occasione del loro quarto anniversario di matrimonio.

Max Pezzali ha festeggiato 4 anni di nozze con la moglie Debora Pelamatti che in queste ore, attraverso i social, gli ha voluto dedicare uno splendido messaggio d’amore. “Sei stato e continui ad essere il “Sì lo voglio” più bello della mia vita (e rinnovo quel sì ogni giorno)”, ha scritto nel suo post via social.

Max Pezzali: l’anniversario e il messaggio della moglie

Max Pezzali e Debora Pelamatti continuano ad essere più innamorati che mai e, attraverso i social, la moglie del cantante gli ha voluto dedicare tutto il suo amore in occasione del loro quarto anniversario di nozze. “Ed eccoci qui…A dare una speranza a tutti i friendzonati d’Italia, a continuare ad essere complici e migliori amici, a sognare insieme, ad invecchiare mano nella mano…”, ha scritto la moglie dell’artista, che ha anche citato via social alcune frasi delle sue più celebri canzoni d’amore. I due sono convolati a nozze nel 2019 e in precedenza il cantante era stato sposato con Martina Marinucci, madre di suo figlio Hilo.

Accanto a Debora Pelamatti Max Pezzali ha ritrovato la serenità e lui stesso aveva svelato a Chi (citando una strofa di un suo celebre brano) di aver infranto insieme a lei “la regola dell’amico”. “Ho sposato la mia migliore amica”, confessò al settimanale di Signorini.

Riproduzione riservata © 2023 - DG