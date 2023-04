Ilary Blasi ha mostrato sui social i dettagli della serata trascorsa da lei e il fidanzato Bastian Muller per il suo 42esimo compleanno.

Ilary Blasi ha spento 42 candeline e per l’occasione il fidanzato Bastian Muller le ha regalato una cena romantica in una location da mille e una notte. I due hanno cenato indisturbati all’aperto, circondati dalle luci soffuse di numerose candele accese. Per l’occasione la conduttrice ha sfoggiato un sensuale abito nero con una profonda scollatura e sui social il fidanzato tedesco ha scritto più innamorato che mai: “Auguri amore mio”.

Ilary Blasi: il compleanno con Bastian

Ilary Blasi ha festeggiato il suo primo compleanno insieme al fidanzato Bastian Muller dopo il suo addio al marito Francesco Totti e per l’occasione ha mostrato sui social i dettagli della cena romantica trascorsa insieme all’imprenditore.

La conduttrice ha cercato di vivere con riserbo la prima parte della sua liaison Bastian ma adesso si è finalmente decisa a vivere il loro amore alla luce del sole e sui social non ha mancato di dedicare alcuni messaggi romantici alla sua nuova fiamma. Per il suo compleanno Ilary Blasi ha conquistato i suoi fan con un sensuale abito dalla scollatura vertiginosa e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più sulla sua storia d’amore con il fidanzato tedesco.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG