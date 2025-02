Katy Perry andrà nello spazio a bordo del razzo Blue Origin di Jeff Bezos: l’annuncio ufficiale. Ci sarà anche la compagna del miliardario.

La pop star Katy Perry farà qualcosa che nessuna cantante prima di lei ha mai fatto: andrà nello spazio. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post social in cui ha rivelato che farà parte dell’equipaggio del prossimo volo spaziale di Blue Origin, la compagnia fondata da Jeff Bezos. La missione, prevista nei prossimi mesi, sarà interamente al femminile e vedrà la cantante statunitense affiancata da altre personalità di spicco. Ma scopriamo i dettagli della missione.

Un equipaggio tutto al femminile

Come si legge nell’annuncio, ad accompagnare Katy Perry in questo viaggio straordinario ci saranno Lauren Sanchez, giornalista e compagna di Jeff Bezos, la conduttrice televisiva Gayle King, la scienziata Amanda Nguyen, l’ex esperta missilistica della NASA Aisha Bowe e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn.

Il gruppo salirà a bordo del razzo New Shepard, che prende il nome dall’astronauta Alan Shepard, il primo americano a volare nello spazio.

Il viaggio sarà breve ma altamente suggestivo: durerà circa 10 minuti, portando i passeggeri a oltre 100 chilometri di altitudine, superando la linea di Kármán, il confine internazionale dello spazio. Durante quei pochi minuti, l’equipaggio sperimenterà la microgravità prima di fare ritorno sulla Terra con un atterraggio verticale nel deserto del Texas.

Katy Perry tra le star dello spazio

Con questo volo, Katy Perry si unisce alla lista di celebrità che hanno vissuto l’emozione di un viaggio spaziale grazie a Blue Origin. L’azienda di Jeff Bezos ha già trasportato 52 persone nello spazio, tra cui attori e imprenditori, offrendo un’esperienza unica riservata a pochi privilegiati.

L’entusiasmo per questa missione è già alle stelle: i fan di Katy Perry non vedono l’ora di seguirla in questa avventura epica, che segna un nuovo capitolo nella storia del turismo spaziale.