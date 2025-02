Quanto è cambiata negli anni Shaila Gatta? Scopri l’incredibile trasformazione fisica dell’ex Velina e gieffina.

Shaila Gatta, ex Velina e concorrente del Grande Fratello, è ormai un volto noto della televisione, ma quanto è cambiata negli anni? Dal suo debutto televisivo ad Amici di Maria De Filippi a oggi è impossibile non notare i grandi cambiamenti nel suo aspetto. Ma scopriamo il prima e il dopo della showgirl.

Shaila Gatta: il debutto ad Amici

Il debutto televisivo di Shaila Gatta arriva nel 2014, quando partecipa al talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Qui la foto dell’esperienza nel programma.

Dopo Amici, Shaila prende parte nei corpi di ballo che si esibiscono in trasmissioni televisive tra cui il Festival di Sanremo 2017, Ciao Darwin, Tale e Quale show e tanti altri ancora. Poi, nel 2017, la svolta.

Shaila Gatta diventa la Velina mora a Striscia la Notizia

La notorietà torna e accresce con Striscia la Notizia nel 2017, quando viene scelta come Velina mora al fianco di Mikaela Neaze Silva, la Velina bionda.

Shaila Gatta

Dal 2017 al 2022, Shaila Gatta diventa la Velina più longeva della storia di Striscia.

Shaila Gatta entra al Grande Fratello

A pochi anni di distanza dalla fine dell’esperienza a Striscia la Notizia, Shaila fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2024.

Shaila Gatta prima e dopo

Negli anni Shaila Gatta è spiccata nel mondo dello spettacolo, non solo per il suo talento nella danza, ma anche per la sua bellezza.

Ma quanto è cambiata nel tempo?

Dalla sua prima apparizione in televisione, Shaila ha mantenuto la sua bellezza quasi inalterata, con i lineamenti definiti, il naso stretto e le labbra carnose che sembrano disegnate.

Tuttavia, la stessa showgirl ha confessato di aver fatto ricorso a qualche punturina negli anni. Infatti, all’interno della Casa del Grande Fratello ha raccontato: “Mi dicono che ora ho sempre un’espressione accigliata. Io l’ho spiegato: all’inizio avevo il botox in faccia, ero tirata amore, non si vedeva. Ma la mia espressione naturale è questa. Tanto è vero che fuori, chi non mi conosce mi dice sempre: ‘ma stai arrabbiata?‘”.

Ma, a parte qualche piccolo ricorso al botox, la sua bellezza è naturale.