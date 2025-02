Justin Timberlake ha annunciato all’ultimo minuto che il concerto era annullato: i fan su tutte le furie si scagliano contro il cantante.

Brutta sorpresa per i fan di Justin Timberlake, che attendevano il cantante per l’ultima tappa del suo tour negli Stati Uniti alla Nationwide Arena di Columbus, in Ohio. A mezz’ora dall’inizio del concerto, il cantante ha annunciato l’annullamento dell’evento a causa di problemi di salute, lasciando il pubblico deluso e infuriato per il mancato preavviso. Ma scopriamo che cosa è successo e qual è stata la reazione dei fan.

Justin Timberlake annulla il concerto: l’annuncio

“Ragazzi, ho il cuore spezzato, devo cancellare lo spettacolo stasera. Sono andato al soundcheck combattendo l’influenza e ora ha avuto la meglio su di me“, ha scritto Timberlake in un post pubblicato sui suoi profili social.

L’artista ha anche assicurato che i biglietti verranno rimborsati, ma ciò non è bastato a calmare la rabbia del pubblico, che sperava in una comunicazione più tempestiva o in un’alternativa all’evento annullato.

Non è la prima volta che una star internazionale cancella un’esibizione all’ultimo minuto. Adele, ad esempio, ha dovuto sospendere per un mese intero la sua residency a Las Vegas per problemi di salute, mentre Jennifer Lopez ha annullato diverse date del suo tour a causa delle scarse vendite di biglietti.

L’ira dei fan: “Ci ha lasciati senza spiegazioni sul palco”

Se da un lato i fan comprendono che la salute venga prima di tutto, dall’altro molti non hanno apprezzato il modo in cui è stata gestita la cancellazione del concerto.

In particolare, Timberlake non si è presentato di persona per scusarsi, limitandosi a un post sui social, e l’organizzazione non ha offerto alcuna alternativa per intrattenere il pubblico già presente nell’arena.

Justin Timberlake dovrà ora riconquistare la fiducia del suo pubblico, che si aspettava maggiore considerazione da parte dell’artista e della sua organizzazione.