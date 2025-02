Mara Venier riceve un messaggio speciale da una fan dopo un selfie, “Potevi mandarmi a quel paese”: la sua reazione emoziona i follower.

Mara Venier, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, continua a ricevere l’affetto incondizionato dei suoi fan. Nota per la sua spontaneità e il suo calore, è stata protagonista di un gesto che ha colpito il cuore di una sua sostenitrice.

Durante una serata al cinema, una donna ha chiesto alla presentatrice di scattare una foto insieme. La conduttrice, sempre disponibile con il suo pubblico, ha accettato con entusiasmo. Successivamente, la fan ha condiviso lo scatto sui social con parole di grande affetto: “Dove la trovi una così figa? Meravigliosa Mara“. Ma il messaggio ha emozionato sia la conduttrice televisiva che i suoi follower. Scopriamo che cosa ha detto.

Il messaggio della fan e la reazione di Mara Venier

Non paga del semplice scatto, la donna ha deciso di inviare un messaggio privato a Mara Venier per ringraziarla del momento vissuto insieme.

Mara Venier

Nel messaggio ha scritto: “Tu piaci tanto perché sei te stessa fuori e dentro lo schermo… Potevi mandarmi a quel paese e invece hai scattato tu! Sei strepitosa. Ps. in Diamanti sei stata superlativa!“.

Parole che non sono passate inosservate alla conduttrice, la quale ha scelto di condividerle con i suoi follower su Instagram, dimostrando ancora una volta il suo forte legame con il pubblico.

Un periodo delicato per Mara Venier

Nonostante il suo carattere solare, questo potrebbe essere un momento particolarmente delicato per Mara Venier.

Come dimostrato da ciò che è successo durante lo speciale di Domenica In dedicato a Sanremo 2025, pare che la conduttrice sia preoccupata per la salute del marito, Nicola Carraro.

Anche Lino Banfi aveva lasciato intendere che la conduttrice stia affrontando situazioni difficili.

Tuttavia, il supporto e l’affetto dei suoi fan sembrano essere una fonte di conforto per lei, come dimostrato dal messaggio ricevuto e dalla sua reazione emozionata.