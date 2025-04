La Procura di Milano chiede l’archiviazione per Fedez nel caso Iovino: nessuna rissa e nessuna querela per lesioni.

Nuovi aggiornamenti sul caso Fedez-Iovino relativo alla presunta rissa avvenuta nell’aprile dello scorso anno. Il procedimento giudiziario che vede coinvolto Fedez e il suo bodyguard Christian Rosiello per l’aggressione a Cristiano Iovino potrebbe concludersi con un’archiviazione. Secondo la Procura di Milano, il reato di rissa non sarebbe configurabile, in quanto non si trattò di uno scontro tra gruppi contrapposti, bensì di un attacco di un gruppo contro un’unica persona. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il caso Fedez-Iovino: cosa è successo quella notte

L’episodio risale alla notte tra il 21 e il 22 aprile 2024, quando Cristiano Iovino, personal trainer di 38 anni, è stato aggredito sotto casa sua, in zona Citylife a Milano. Il tutto sarebbe avvenuto poche ore dopo una lite avvenuta nel noto locale The Club.

A partecipare all’aggressione sarebbe stato un gruppo di nove persone, tra cui Fedez e Rosiello, arrivati sul posto a bordo di un van nero. Nel gruppo erano presenti anche alcuni ultras della Curva Sud del Milan, coinvolti successivamente in un’altra inchiesta relativa al tifo organizzato.

Fedez – www.donnaglamour.it

Per quanto riguarda le ipotesi di lesioni e percosse, non risulta essere stata presentata una querela valida e mancano certificati medici che possano attestare con certezza una tipologia di lesioni tale da rendere il caso procedibile d’ufficio. Ora spetta al giudice per le indagini preliminari decidere se accogliere la richiesta di archiviazione.

L’accordo tra Fedez e Iovino

A maggio 2024, Fedez e Cristiano Iovino avrebbero raggiunto un accordo economico che avrebbe portato il personal trainer a non sporgere denuncia per l’accaduto.

Questo accordo ha influito sulla decisione della Procura, che ha evidenziato l’assenza di una querela valida per procedere legalmente.

Pare, quindi, che la vicenda della rissa potrebbe presto concludersi.