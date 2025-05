Momenti di terrore per Jennifer Aniston: un uomo ha sfondato il cancello della sua villa a Bel-Air, scopri i dettagli.

Momenti di terrore per Jennifer Aniston nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2025. Un uomo ha sfondato il cancello della sua lussuosa villa a Bel-Air, Los Angeles, con la propria auto. L’attrice si trovava all’interno della residenza da 21 milioni di dollari. Scopriamo che cosa è successo.

Jennifer Aniston: chi è l’uomo che ha sfondato il cancello della casa dell’attrice

Secondo quanto riportato dai media americani, pur trovandosi in casa al momento dell’impatto, fortunatamente l’attrice non ha avuto alcun contatto diretto con l’intruso, che è stato immediatamente fermato dalla sicurezza privata e successivamente preso in custodia dalla polizia.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’uomo è stato identificato come Jimmy Wayne Carwyle, uomo di 48 anni, attualmente detenuto senza cauzione nella prigione della contea di Los Angeles con l’accusa di vandalismo aggravato.

Jennifer Aniston

Carwyle avrebbe deliberatamente utilizzato il proprio veicolo per abbattere il cancello d’ingresso dell’abitazione dell’attrice.

Le forze dell’ordine stanno indagando anche su una possibile connessione tra Carwyle e Jennifer Aniston. Sui social dell’uomo sono infatti emersi post inquietanti, in cui l’ex star di Friends viene chiamata “mia sposa” e nominata più volte in maniera ossessiva.

Al momento, la polizia non ha confermato ufficialmente un’accusa di stalking, ma sta esaminando il contenuto della sua pagina Facebook e altri eventuali segnali di premeditazione.

Jennifer Aniston sotto shock ma illesa

Secondo fonti vicine alle indagini, la collisione non sarebbe stata un incidente, ma un atto deliberato. A rafforzare questa ipotesi ci sono anche le testimonianze della security, che ha reagito tempestivamente evitando conseguenze più gravi per la celebrità.

Nonostante l’enorme spavento, Jennifer Aniston non ha riportato alcun danno fisico. Tuttavia, resta alta la preoccupazione per la sicurezza della star, già provata emotivamente dalla scomparsa del collega Matthew Perry.

Le indagini continuano per accertare le reali intenzioni dell’uomo e chiarire se si tratti di un caso isolato o di un episodio legato a un comportamento persecutorio.