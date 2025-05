Bianca Berlinguer assente a È sempre Cartabianca del 6 maggio: “Non sto bene”, Rete4 trasmette Il miglio verde. Come sta la conduttrice.

La giornalista Bianca Berlinguer ha destato grande preoccupazione. Infatti, la puntata di È sempre Cartabianca prevista per ieri sera, martedì 6 maggio 2025, non è andata in onda. A comunicarlo è stata direttamente la giornalista Bianca Berlinguer, volto noto dell’informazione italiana, che ha annunciato all’agenzia AdnKronos di non essere in condizioni di salute adeguate per condurre la trasmissione. Scopriamo che cosa è successo e come sta adesso la giornalista.

Perché È sempre Cartabianca è stato sospeso il 6 maggio

“Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave” ha dichiarato Bianca Berlinguer, un messaggio che ha subito attirato l’attenzione del pubblico, preoccupato per l’assenza inaspettata della conduttrice.

La puntata del talk show politico e di approfondimento, trasmesso su Rete4, avrebbe dovuto trattare temi di grande attualità, come l’inizio del Conclave per l’elezione del nuovo Papa e la controversa immagine di Donald Trump vestito da Pontefice, generata dall’intelligenza artificiale e diffusa dai canali ufficiali della Casa Bianca.

A causa dell’improvvisa indisposizione di Bianca Berlinguer, Mediaset ha optato per un cambio di palinsesto, mandando in onda in prima serata il film cult Il miglio verde, con Tom Hanks e Michael Clarke Duncan. Il film ha sostituito temporaneamente il talk, ma la trasmissione dovrebbe tornare regolarmente da martedì 13 maggio.

Quando tornerà È sempre Cartabianca

Salvo ulteriori imprevisti, la trasmissione guidata da Bianca Berlinguer riprenderà il suo normale svolgimento la prossima settimana.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute della giornalista, ma la stessa ha rassicurato il pubblico parlando di un malessere passeggero.

I telespettatori restano in attesa del ritorno della conduttrice, da anni figura centrale del dibattito televisivo su Rete4.