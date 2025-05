Alessandro Basciano risponde a Le Iene alle accuse di Sophie Codegoni: “Sbagliato il linguaggio, ma non minacce”.

La puntata de Le Iene andata in onda ieri sera, 6 maggio 2025, ha visto protagonista Alessandro Basciano, ex volto noto di Uomini e Donne e del Grande Fratello VIP, che ha deciso di parlare pubblicamente delle accuse mosse dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni. L’intervista, realizzata da Stefano Corti, è stata un’occasione per Basciano di raccontare il suo punto di vista su una vicenda giudiziaria che ha acceso l’attenzione dell’opinione pubblica. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Alessandro Basciano: stalking e minacce, la denuncia di Sophie

La relazione tra Basciano e Codegoni è sfociata in una denuncia per stalking, minacce e violenza privata, culminata con l’arresto di Basciano. Dopo la scarcerazione, la Corte di Cassazione ha imposto il divieto di avvicinamento e l’uso del braccialetto elettronico.

Durante il servizio, sono stati trasmessi alcuni messaggi vocali con insulti gravi inviati da Basciano alla ex compagna.

Di fronte a queste prove, l’ex gieffino ha ammesso di aver esagerato nei toni, definendoli “linguaggio sbagliato” ma ha anche voluto precisare: “Siamo tutti consapevoli che è sbagliato, ma tra marito e moglie può capitare di perdere il controllo. Non siamo mai arrivati a lanciare piatti“.

Qui il video del servizio su Alessandro Basciano andato in onda a Le Iene.

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni

Nel corso dell’intervista, Basciano ha fatto dure dichiarazioni: “Non mi fare le morali perché voglio vedere se uno litiga che non si manda a fare in c**o tra marito e moglie, in un momento in cui sono in crisi… allora che sia sbagliato, è tutto sbagliato. L’educazione, il linguaggio e tutto quanto. Siamo tutti consapevoli, però c’è gente che si lancia i piatti, noi non siamo mai arrivati a questo punto. Attenzione, è esagerato perché il linguaggio è esagerato“

La vicenda continua a far discutere e a dividere l’opinione pubblica tra chi sostiene Sophie Codegoni e chi crede alla versione di Alessandro Basciano.