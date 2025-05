Giulia De Lellis dà forfait al GialappaShow all’ultimo minuto: il programma resta senza conduttrice. Scopri cos’è successo.

Colpo di scena per i fan del GialappaShow: durante la puntata andata in onda ieri sera, 6 maggio, su Tv8, per la prima volta lo show è rimasto privo di conduttrice. La sorpresa è stata ancora più grande perché, secondo indiscrezioni, Giulia De Lellis, che da poco ha annunciato la sua prima gravidanza, era attesa come ospite speciale della serata. Tuttavia, all’ultimo momento, l’influencer avrebbe deciso di non partecipare, lasciando la produzione senza un volto femminile alla guida della puntata. Ma qual è stato il motivo dietro la rinuncia? Scopriamo tutti i dettagli.

Giulia De Lellis dà buca: la gravidanza dietro il forfait improvviso

Negli ultimi giorni, Giulia De Lellis è al centro dell’attenzione mediatica dopo l’annuncio della sua prima gravidanza, frutto dell’amore con il rapper Tony Effe. La notizia era già trapelata prima della conferma ufficiale, a causa di alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, che mostrano l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con un evidente pancino.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato da MowMag e confermato da Tv Sorrisi e Canzoni, la De Lellis era attesa proprio per la puntata del 6 maggio, ma avrebbe dato forfait a poche ore dall’inizio.

Il motivo ufficiale non è stato comunicato, ma si ipotizza che l’assenza sia legata a motivi personali legati alla sua gravidanza.

La reazione del pubblico e l’annuncio in diretta

Durante la diretta, è stato il Mago Forest ad annunciare con tono ironico che la conduttrice prevista aveva dato buca. In molti hanno pensato si trattasse di una gag tipica del programma, ma la conferma arrivata nelle ore successive ha chiarito che dietro l’assenza c’era un vero imprevisto.

Al momento, Giulia De Lellis non ha commentato pubblicamente l’accaduto. I fan attendono chiarimenti, mentre cresce la curiosità sul futuro televisivo dell’influencer. Non è escluso che la sua gravidanza possa portarla a rallentare gli impegni lavorativi nei prossimi mesi.