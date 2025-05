Clarissa Marchese su tutte le furie dopo il furto a Milano: “Ci hanno portato via tutto, spesi 2000 euro per il cellulare”.

Disavventura a Milano per la modella e influencer Clarissa Marchese, che è stata derubata in pieno centro mentre si trovava insieme al marito Federico Gregucci. A raccontare l’episodio è stata la stessa Clarissa attraverso una serie di video pubblicati nelle sue Instagram Stories, in cui ha espresso tutta la sua rabbia e delusione per l’accaduto e per la sicurezza nella città lombarda. Ma scopriamo che cosa ha raccontato.

Clarissa Marchese: furto in strada e ore perse tra denunce e burocrazia

Il furto, come chiarito dall’influencer, non è avvenuto nella loro abitazione, ma mentre erano in giro per Milano. I malviventi sono riusciti a sottrarre sia il cellulare sia il portafoglio della coppia.

“Ci hanno fo**uto tutto” ha dichiarato con amarezza Clarissa Marchese, spiegando come l’intera giornata successiva sia stata persa tra la denuncia alla polizia, il blocco delle carte in banca e il contatto con l’operatore telefonico.

A peggiorare la situazione, nel portafoglio del marito c’erano anche documenti importanti per una prossima operazione medica.

La vicenda ha portato Clarissa Marchese a criticare apertamente la città di Milano, colpevole, secondo lei, di non fare abbastanza per garantire la sicurezza ai cittadini e ai turisti.

“Milano fa schifo da questo punto di vista. Potrebbe fare molto di più e invece non fa nulla” ha dichiarato con durezza, scatenando il dibattito tra i suoi follower.

I danni economici: un nuovo iPhone da 2000 euro

Oltre allo stress e al senso di insicurezza, la rapina ha avuto anche un impatto economico significativo.

Infatti, Clarissa Marchese ha dovuto spendere ben 2000 euro per ricomprare un nuovo iPhone, strumento fondamentale per il suo lavoro da influencer.

“Non sono fissata coi modelli nuovi, ma per lavoro ho bisogno di un certo tipo di cellulare” ha spiegato, aggiungendo che quei soldi non erano assolutamente previsti e che questo aumenta ulteriormente la frustrazione.