Rocco Siffredi replica alle accuse con un video-verità dopo le parole di Malena: “Mai abusato di nessuna”.

Rocco Siffredi torna al centro dell’attenzione mediatica dopo le dichiarazioni rilasciate da Malena a Le Iene. L’ex pornostar, che deve a Siffredi l’inizio della sua carriera nell’industria per adulti, avrebbe sollevato dubbi sui “metodi” adottati dall’ex attore e regista hard durante le produzioni dei suoi film. Anche se Malena ha chiarito di non essere mai stata vittima di abusi, ha raccontato che sui set diretti da Siffredi si respira un clima intimidatorio: “Se dici che non vuoi più farlo, vieni insultata“.

Una frase che ha acceso il dibattito pubblico e ha spinto Siffredi a replicare. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Il video pubblicato da Rocco Siffredi: “Parlava di me come un padre”

Rocco Siffredi ha deciso di rispondere alle gravi accuse attraverso i canali social della Siffredi Academy, pubblicando un video inedito registrato nel 2024, presentato come “Una testimonianza della vera natura del loro rapporto“.

Nel filmato, tratto da un podcast privato, Malena esprime parole di grande stima verso Rocco Siffredi. “Mi hai trattata con estrema delicatezza“, afferma l’attrice, sottolineando come l’approccio di Siffredi fosse più prudente rispetto ad altri ambienti del settore. “Ti ho trattato da padre, quasi un prete” dice lei. Una testimonianza che contrasta con l’immagine emersa nei giorni scorsi.

Lo staff della Siffredi Academy ha commentato il post scrivendo: “Un episodio delicato, tenuto finora privato per rispetto verso di lei. La verità, presto sarà tutta chiara“.

Il caso Malena-Siffredi scuote il mondo dell’hard

La vicenda si è scatenata in seguito a forti accuse rivolte da un’altra attrice del cinema hard, che ha dato il via a uno scontro mediatico molto acceso.

Malena, in un’intervista a Le Iene, aveva preso una posizione sulla vicenda svelando i retroscena dei provini e del dietro le quinte: “Erano donne, non attrici. Il no è un no sempre, anche su un set“.

Sulle accuse rivolte da un’altra attrice, Malena aveva dichiarato: “Sono rimasta scioccata nel vedere quelle immagini, perché non è il set che io conosco, non è il set che ho vissuto. Non ho fatto casting con lui. Non ho mai difeso nessuno io. Mi sono immedesimata in quelle ragazze, non deve andare così“.