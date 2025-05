Mistero a L’Isola dei Famosi 2025: Ibiza Altea salta l’ingresso dopo l’annuncio ufficiale. Ecco cosa è successo davvero.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è partita col botto, ma anche con un giallo: una delle naufraghe ufficialmente annunciate, Ibiza Altea, non è mai sbarcata in Honduras. La modella, il cui nome era già stato comunicato tra i concorrenti ufficiali del reality di Canale 5, è infatti sparita dalla scena senza alcuna spiegazione concreta durante la prima puntata andata in onda il 7 maggio 2025. Ma scopriamo che cosa è successo.

L’Isola dei Famosi: le parole di Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli

A sollevare il caso è stata la conduttrice Veronica Gentili durante il collegamento notturno in diretta, intorno all’01:46.

L’assenza della naufraga ha sollevato molti dubbi sui social, con gli utenti che si sono chiesti che fine avesse fatto la concorrente già annunciata.

Dopo aver chiesto aggiornamenti a Pierpaolo Pretelli, inviato in Honduras, è arrivata la conferma: “Avremmo tanto voluto avere Ibiza Altea, ma non è successo” ha dichiarato Pretelli, che ha poi aggiunto “Siamo sicuri che con la sua forza, simpatia e bellezza arriverà molto lontano“.

La Gentili ha poi ribadito che la partecipazione di Ibiza Altea è ufficialmente saltata per “Una serie di motivazioni” che ha preferito non rendere pubbliche.

Un possibile conflitto con Too Hot to Handle

Tra le ipotesi più accreditate circolate in rete nelle ultime ore c’è un presunto conflitto contrattuale con il reality Too Hot to Handle, prodotto da Netflix. Pare infatti che la sua partecipazione al format internazionale, in programma nello stesso periodo, abbia reso incompatibile la presenza a L’Isola dei Famosi.

Alcune indiscrezioni indicano che Netflix avrebbe posticipato la messa in onda del suo programma proprio per evitare sovrapposizioni, ma qualcosa potrebbe essere andato storto.

Al momento, né L’Isola dei Famosi né Ibiza Altea hanno chiarito ufficialmente le cause della rinuncia improvvisa. Il pubblico resta con il dubbio, e non si esclude che nei prossimi giorni possano emergere dettagli più precisi sul dietro le quinte di questa scomparsa mediatica improvvisa.