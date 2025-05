La trasformazione di Giacomo Genny Urtis, sempre più “donna”. Ecco le primissime immagini dopo gli interventi estetici anche al seno.

All’inizio del mese di maggio, Giacomo Genny Urtis aveva raccontato a tutti i suoi seguaci di come avesse proceduto con la trasformazione “al femminile” del suo corpo con tanto di intervento al seno. Il noto chirurgo ha deciso di avvicinarsi sempre più al fisico di una donna e sembra andare spedito in questa direzione. A conferma di tutto ciò, la pubblicazione delle primissime foto dopo l’intervento subito.

Giacomo Genny Urtis sempre più solo Genny

Da tempo il famoso chirurgo dei Vip Giacomo Urtis ha iniziato un percorso atto a diventare sempre più donna, ovvero la sua versione Genny. In questo senso, il medico ha sottolineato più volte sui social come stia andando avanti con le varie fasi. Tra queste, anche quella dell’operazione per l’aumento del seno.

Giacomo Urtis – www.donnaglamour.it

Urtis aveva spiegato qualche tempo fa di volere una taglia importante ma senza esagerare: “A Milano frequento certi ambienti, non volevo esagerare“. In questo senso, il chirurgo aveva optato per non andare oltre ad una terza taglia.

Le prime foto dopo l’operazione al seno

Dopo qualche giorno di silenzio, Urtis è finalmente uscito allo scoperto mostrandosi per la prima volta con un lato A abbondante. Il risultato dell’operazione di mastoplastica additiva sembra essere andato per il verso giusto e anche il diretto, o la diretta in questo caso, interessato sembra essere piuttosto felice.

Tramite un post su Instagram, infatti, Urtis ha condiviso la prima foto con la sua trasformazione dove è ben evidente un seno prosperoso che prima non era presente: “Cambia il mio corpo, non cambia la mia professionalità”, ha scritto facendo riferimento al suo lavoro.

A giudicare dai commenti ricevuti, pare che l’operazione abbia portato solo pareri positivi nel chirurgo dei vip che ha scelto di essere considerato ormai una donna.