“Maria? Le sto sul cavolo”: la confessione dell’ex tronista

Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, l’ex tronista Marco Cartasegna, ha confidato alcuni aspetti inediti della carriera fatta.

Ogni pomeriggio su Canale 5 Uomini e Donne intrattiene il pubblico di Mediaset con le vicende del trono classico e di quello over come il recente episodio controverso che ha visto Gianni Sperti intervenire. Molti dei personaggi che passano per il dating show, però, alla fine si ritrovano a cambiare radicalmente vita. Chiedere, per esempio, a Marco Cartasegna, ex tronista nel 2017, che non ricorda con troppo piacere quell’esperienza anche soprattutto per via di quella fama ottenuta senza particolari meriti.

Marco Cartasegna e la fama dopo UeD

Ormai in pochi si ricordano di lui avendo anche cambiato decisamente vita passando ad un programma su SkyTg24. Eppure Marco Cartasegna ancora non ha scordato le sensazioni di quando faceva il tronista e aveva molta fama.

“Non mi piaceva per niente perché mi sentivo che non non era una cosa meritata, cioè non era una cosa di cui andare fieri e quindi era una fama che non mi piaceva”, ha raccontato l’ex tronista al podcast JeanToneria come riportato da gossip.it.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

“Ti dico che quando mi fermavano per Uomini e Donne in realtà non mi piaceva per niente, mi vergognavo. Ora non mi fermano più per Uomini e Donne e non sono più l’ex tronista”, ha spiegato ancora il ragazzo.

Il rapporto con Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista, Cartasegna ha parlato anche di Maria De Filippi: “Se ho mai avuto modo di avvicinarla nel privato? No, zero, anzi penso di starle proprio sul cavolo“, ha svelato l’uomo. “Questo perché loro quando investono su qualcuno, addirittura a me m’ha messo subito a fare il tronista […] è perché ti vogliono tenere dentro a Mediaset per farti fare altre mille robe. Loro hanno provato a farmi fare altre mille cose, ma io non volevo”.