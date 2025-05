L’ex vincitore di Amici Andreas Muller ha parlato apertamente del rapporto con il fratello colpito da una malattia dopo la nascita.

La sua vita ha preso una piega molto felice grazie alla storia d’amore con Veronica Peparini e l’arrivo delle sue prime due figlie. Stiamo parlando di Andreas Muller ormai prossimo anche al matrimonio con la nota coreografa. Il danzatore ha parlato al podcast di Angelo Madonia ‘Passi di vita’ sottolineando anche aspetti inediti del suo passato e della sua famiglia, come per esempio il rapporto con suo fratello.

Andreas Muller: il calcio e la danza

“Io giocavo a pallone prima di fare lezioni di danza e di iniziare a studiare danza”, ha esordito Andreas Muller parlando al podcast di Madonia e spiegando in che modo sia arrivata la passione per il ballo. “Ho capito dal primo momento, proprio perché non era tra i miei piani ballare. Era tra i piani di un’altra persona ballare, mio fratello più grande. All’età di due anni già ballava, quindi diciamo che lui mi ha trasmesso questa passione un po’ con insistenza e con tanto sfinimento… Perché mio fratello ha avuto un problema alla nascita, la meningite“.

La scelta e il rapporto con il fratello

Proprio sul fratello, Muller ha poi aggiunto quello che era il loro rapporto: “Diciamo che io con lui quando ero più piccolo non avevo un bellissimo rapporto: lo respingevo, mi vergognavo un po’. Ci ho messo un po’ ad instaurare un rapporto con lui e il momento in cui ho instaurato il rapporto è quando anche mia madre, per sfinimento, mi disse di accompagnare mio fratello a fare una lezione di danza”.

Proprio ballo diventò un modo per legare in maniera fortissima con lui: “Un giorno accettai con grande fatica, perché avrei preferito andare a giocare a calcio. Pur facendo fatica ad ammetterlo, sono tornato a casa e ho detto a mia madre: ’Smetto di giocare a calcio, voglio solo ballare’. Lui (Daniel, suo fratello, ndr.) mi ha portato a fare una lezione di hip hop e mi sono appassionato a questa disciplina”.