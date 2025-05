Isola dei Famosi, la verità sull’accendino gate: la “confessione” di una naufraga

Il caso dell’accendino a L’Isola dei Famosi e i dubbi su come sia arrivato l’oggetto in Honduras. Parla una naufraga.

Ha fatto parlare per la sua “sparizione” e l’annesso ritorno facendo scoprire del doppio ruolo concessole. Ora Ibiza Altea ha provato a fare chiarezza sul caso dell’accendino con cui alcuni naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno provato ad accendere il fuoco generando, per altro, un piccolo incendio che ha rischiato di fare danni.

Isola dei Famosi: il caso dell’accendino

Non stanno mancando le emozioni a L’Isola dei Famosi 2025 con i naufraghi che oltre a litigare hanno persino già infranto il regolamento utilizzando un misterioso accendino. In particolari, alcuni del gruppo dei Giovani, contro la volontà di diversi loro compagni, hanno utilizzato un accendino per accendere il fuoco.

Proprio tale infrazione, per altro già punita, ha però creato il caso con tanto di rischio di appiccare un incendio nel bosco. A quel punto è stato necessario l’intervento di un membro della produzione che ha provveduto a spegnere le fiamme e ritirare l’oggetto non permesso.

Ibiza Altea e il dubbio sull’accendino

Ma come è stato possibile per i naufraghi entrare in possesso di un accendino visto i presunti rigidi controlli? A fornire una versione dei fatti, almeno facendola immaginare, è stata Ibiza Altea in un filmato diventato virale sul web in queste ore. “Io, che dovevo entrare a L’Isola, vi dico che tutti noi avevamo in mente di portarci un accendino dentro le parti intime, però sappiamo che se si bagna ci mette un giorno per rifarlo funzionare”, ha ammesso la modella.

“Io non voglio dirlo, ma secondo me è possibile davvero che questo accendino sia caduto da qualche parte, perché tutte le prove i naufraghi le hanno fatte nel mare e si sarebbe bagnato”, ha evidenziato ancora la donna nel video virale. “E il fuoco lo hanno fatto la stessa sera…”, ha concluso alimentando, quindi, alcuni sospetti.