Esclusa da L’Isola dei Famosi, Ibiza Altea rompe il silenzio e si sfoga: “Mi sento violata, hanno venduto la mia immagine”.

L’avventura di Ibiza Altea a L’Isola dei Famosi si è conclusa ancor prima di cominciare. La modella, che avrebbe dovuto fare il suo ingresso tra i naufraghi nel corso della prima puntata, è stata esclusa poche ore prima della diretta. In un’intervista rilasciata a Biccy, ha raccontato la sua versione dei fatti, parlando apertamente di una sensazione di inganno e violazione. Ma scopriamo che cosa è successo.

Il doppio contratto e lo stop di Mediaset

Alla base dell’esclusione pare esserci un problema legato alla partecipazione contemporanea a due programmi: L’Isola dei Famosi, in onda su Mediaset, e Too Hot To Handle, reality targato Netflix.

Sebbene le riprese dello show Netflix siano già terminate e la data di uscita ancora sconosciuta, la casa di produzione Fremantle Italia avrebbe imposto una clausola contrattuale vincolante per due anni.

Mediaset, per evitare sovrapposizioni o problematiche legali, avrebbe così deciso di escludere Ibiza Altea, nonostante, secondo quanto dichiarato dalla stessa, gli avvocati della produzione fossero perfettamente informati della sua situazione già prima della firma del contratto.

Ma la reazione di Altea a questa vicenda non è stata pacata.

La reazione della modella: “Mi hanno venduta”

Ibiza Altea ha dichiarato di essere stata informata dell’esclusione solo la sera prima della diretta, quando si trovava già in Honduras da cinque giorni. “Mi sento violata” ha dichiarato, sottolineando come la produzione avrebbe continuato a promuovere la sua presenza nel cast fino all’ultimo minuto.

“Mi hanno fatta viaggiare per 19 ore per poi dirmi che non avrei partecipato. Hanno venduto la mia immagine” ha continuato poi.

Attualmente, L’Isola dei Famosi non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sull’esclusione della naufraga. Tuttavia, secondo indiscrezioni, la conduttrice Veronica Gentili potrebbe affrontare l’argomento nel corso della prossima puntata.