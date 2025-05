Inviato in Honduras a L’Isola dei Famosi 2025, Pierpaolo Pretelli ha raccontato le proprie sensazioni e quella della sua compagna, Giulia Salemi.

L’abbiamo vista piangere al momento di salutare il suo compagno e neo padre di suo figlio Kian. Stiamo parlando di Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli che dopo la nascita del loro primo bimbo insieme si sono trovati a dover affrontare una decisione molto importante tra privato e lavoro: l’avventura in Honduras di Pierpaolo come inviato de L’Isola dei Famosi 2025. A Chi, proprio il ragazzo ha spiegato quanto vissuto come coppia.

Pierpaolo Pretelli e la lontananza dal figlio Kian

Intervistato da Chi, nei momenti precedenti alla partenza a L’Isola dei Famosi per rivestire il ruolo di inviato, Pierpaolo Pretelli ha raccontato alcune delle riflessioni avute in famiglia che hanno riguardato, per forza di cose, anche i suoi figli, sia il piccolo Kian, appena arrivato con Giulia Salemi, che Leonardo, che vive a Miami.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – www.donnaglamour.it

Pretelli ha spiegato che naturalmente Kian gli “mancherà moltissimo come anche Giulia e i miei genitori”. Stesso discorso per l’altro figlio per il quale, però, è maggiormente abituato: “Leonardo, il mio primo figlio, vive a Miami quindi diciamo che siamo già rodati con la distanza, anzi dall’Honduras mi avvicino un po’ a lui”.

Le lacrime e le paure con Giulia Salemi

Entrando nel dettaglio della sua relazione con la Salemi e su come i due abbiano riflettuto tra privato e lavoro, Pretelli ha spiegato: “Abbiamo deciso insieme e non abbiamo avuto dubbi, qualche paura sì ma nessun dubbio sul fatto che fosse un’occasione da cogliere”.

Tra i vari passaggi, anche uno molto bello che fa comprendere meglio come la coppia sia veramente forte e abbia creato, nel corso degli anni insieme, un rapporto magico: “Quando vinciamo, lo facciamo insieme, sempre pronti a sostenerci l’uno con l’altra. Siamo complici, ci aiutiamo a vicenda”.