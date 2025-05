Simpatico momento social per Aurora Ramazzotti che ha svelato in che modo stia comunicando ultimamente con sua sorella adolescente.

La sua vita privata sta andando a gonfie vele e con Goffredo Cerza, forse, sta pensando anche a fare il secondo figlio. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti che in queste ore, via social, ha fatto vedere in che modo stia cercando di comunicare con la sua sorella adolescente. Auri non ha precisato di chi tra le sue parenti stesse parlando ma ha fatto capire di essere letteralmente “sommersa” dai suoi messaggi.

Aurora Ramazzotti e i rapporti in famiglia

Sempre molto seguita sui social, Aurora Ramazzotti ha raccontato in queste ore una cosa davvero simpatica che la riguarda e che coinvolge anche la sua famiglia con particolare riferimento a sua sorella adolescente. La figlia di Michelle Hunziker, infatti, ha diversi fratelli e sorella: le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ovvero Sole e Celeste, ma anche Raffaella Maria e Gabrio Tullio, avuti da papà Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.

Aurora Ramazzotti – www.donnaglamour.it

La simpatica Auri non ha mai nascosto di sentirsi, per certi versi, una sorta di madre, almeno per quanto riguarda l’età, rispetto ai suoi fratelli e sorelle e di avere un grandissimo amore per loro. Anche per questo, a quanto pare, sta provando ogni maniera per avere un dialogo e una comunicazione “giovane”.

La comunicazione con la sorella adolescente

La conferma, come anticipato, è arrivata dai social dove la Ramazzotti ha spiegato di essere stata letteralmente sommersa dai messaggi di sua sorella che per parlare con lei le inoltra tantissimi video di TikTok. “Io che provo a stare al passo con i 9073619 TikTok che mi manda mia sorella adolescente”, ha scritto in una storia Instagram Aurora.

E ancora, spiegando appunto che la ragazzina stia facendo così per provare ad avere un dialogo con lei: “Consapevole che sia il suo modo di comunicarmi le cose e che se non li guardo tutti si offende“, ha detto la figlia della Hunziker e di Eros.