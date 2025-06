“Non so molto bene chi sono”: il messaggio enigmatico di Angelina Mango

Le riflessioni di Angelina Mango sui social tra lavoro, musica e vita privata. Il messaggio enigmatico della giovane cantante ha aperto tante ipotesi.

Aveva parlato solamente poco tempo fa di “piccoli passetti”. Adesso Angelina Mango è tornata a dire la sua sui social con un messaggio piuttosto enigmatico relativo alla sua vita privata e a come stia trascorrendo l’ultimo periodo. La ragazza, dopo uno stop importante dalla musica, ha spiegato di essere alle prese con alcune situazioni delicate ma allo stesso tempo di godersi il pubblico del Festival dell’Isola di Wight, nel sud dell’Inghilterra.

Angelina Mango: lo stop con la musica e le priorità

Probabilmente solo Angelina Mango sa davvero come sta. Eppure, il suo grande pubblico di fan non vede l’ora di conoscere il suo futuro sia a livello personale che artistico. Per il momento, però, la ragazza, dopo un boom importante a livello professionale sta proseguendo con l’astinenza dalla musica dando priorità al privato e, crediamo, anche alla sua salute.

Angelina Mango – www.donnaglamour.it

Nelle ultime ore, a confermare questa linea scelta dalla Mango, la diretta interessata che ha pubblicato un lungo messaggio con tanto di svariate immagini direttamente dall’Isle of Wight Festival 2025, il festival di musica che si tiene ogni anno sull’isola di Wight, in Gran Bretagna.

L’ultimo messaggio sui social e le foto

Angelina ha preso parte all’evento da spettatrice e si è goduta ogni momento: “Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta”, ha fatto sapere la ragazza nel suo post Instagram. “Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio, penso che la vita sia un po’ così. sentirsi nel presente, e isolare, circoscrivere i momenti no, che non sono sempre, ma sono solo in parte. guarda che bello il resto”.