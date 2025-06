Curioso racconto da parte dell’ex concorrente del GF che ha svelato come, in passato, sia andato il suo provino. Parla Andrea Spadoni.

Non solo i recenti retroscena legati al Grande Fratello e a Giulia Salemi in vista della prossima edizione. Il reality con la Casa più spiata d’Italia è tornato protagonista grazie al racconto di un ex concorrente, Andrea Spadoni, che ha svelato come sia andato il suo provino anni fa. Stando alle sue parole, fu qualcosa di veramente “folle” e inatteso.

GF, il provino di Andrea Spadoni

Andrea Spadoni è stato protagonista negli ultimi giorni di un simpatico intervento al podcast SharpLife nel quale ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello. In particolare del provino che lo ha portato, ormai quasi 20 anni fa, a far parte del cast del noto reality. L’uomo fu un concorrente nell’edizione del 2007, condotta da Alessia Marcuzzi.

A distanza di diverso tempo dalla sua partecipazione nella Casa più spiata d’Italia, l’uomo ha spiegato che fu coinvolto, prima dell’ingresso, in un provino “folle” con domande assurde e anche delle reazioni davvero al limite.

Le domande ricevute e le reazioni

“Io non ho mai visto una cosa del genere”, ha raccontato al podcast Spadoni. “Pensavo fosse un provino classico, invece mi hanno detto le peggio cose, di tutto, me lo ricordo come fosse ora”. L’uomo si aspettava di ricevere domande e parole piuttosto classiche, magari quesiti di cultura generale o altro ma invece le cose andarono molto diversamente.

“Come ti siedi, ti dicono: ‘Ma lo vedi come sei brutto?’. Ti prendono per il c**o continuamente. Io raccontai la mia storia, mi ero da poco lasciato con una ragazza, che mi aveva tradito. Loro ridevano, erano piegati a terra dalle risate, mi dicevano ‘sei proprio un cog**ne'”.

L’uomo ha spiegato come quello fu solo il primo di vari step ma la chiamata decisiva arrivò dopo qualche tempo: “Arrivò mentre ero a pranzo da mia nonna. Mi dissero ‘Andrea Spadoni sei un concorrente del Grande Fratello'”.