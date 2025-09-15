“Se mi date una pacca sul c**o…”: Andrea Delogu si confessa tra la dieta ferrea e gli allenamenti

Andrea Delogu racconta dieta, allenamenti intensi a Ballando con le Stelle e la confessione sul futuro dopo lo show.

Andrea Delogu, da poco tornata single, si è raccontata senza filtri, tra ironia e consapevolezza. La conduttrice, oggi quarantenne, ha condiviso con i suoi fan il cambiamento nel rapporto con il cibo e con il corpo, ma anche le sfide e le soddisfazioni degli allenamenti intensivi in vista della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Oggi, alle prese con le prove di ballo e altri progetti, Delogu ha cambiato stile di vita e ha raccontato come sta andando.

Andrea Delogu e il rapporto con il cibo

La conduttrice ha spiegato come il metabolismo abbia iniziato a cambiare dopo i 36 anni, costringendola a rivedere il suo stile di vita.

“Non sono fortunata come molte che dicono: non ingrasso, mangio di tutto, ho il metabolismo veloce. No, il mio metabolismo è un pezzo di mer*a” ha raccontato con autoironia, ricordando il momento in cui il medico le ha fatto notare che forse i 180 grammi di pasta al giorno non erano proprio la scelta migliore.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

Nonostante questo, Andrea Delogu non vive il cibo come un nemico. Conta i carboidrati, evita i cibi processati e si allena per mantenere energia e tonicità, senza inseguire la perfezione.

“Ho due sezioni nell’armadio, i pantaloni comodi e i pantaloni belli. Ingrasso dalla vita in giù, mai distribuito, solo settoriale. Ma il mio corpo lo amo tantissimo, anche se a volte rosico, soprattutto a cena” ha confessato.

Allenamenti e nuova vita a Ballando con le Stelle

Il suo equilibrio è stato rivoluzionato dagli allenamenti per Ballando con le Stelle, che l’hanno portata a una nuova intensità fisica.

“Per due, tre o quattro ore al giorno mi alleno buttando sudore e imprecazioni per ballare bene, e un paio di giorni a settimana faccio preparazione atletica” ha spiegato. Nonostante la fatica, Andrea racconta con entusiasmo i risultati ottenuti: “Mi sono rassodata che se mi date una pacca sul culo schiocca, poi vi darei un pugno, ma prima schioccherebbe“.

Accanto alla fatica c’è però anche la soddisfazione di scoprire nuove energie e un legame diverso con il proprio corpo. “È bellissimo allenarsi così, un’occasione più unica che rara se non sei un’atleta. Finito tutto cercherò di mantenere il ritmo, ma a regime normale non avrò mai la costanza né il tempo“.