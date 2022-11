Mai banale e sempre piuttosto diretto e colorito. Parliamo di Vittorio Sgarbi che ha espresso la propria opinione su Fedez, noto rapper e marito di Chiara Ferragni. Commentando la sua visione sull’artista, il critico d’arte ha fatto un paragone, non carico, con Selvaggia Lucarelli che ha voluto condividere proprio le immagini dell’uomo con le sue parole.

Come detto, a generare un vero e proprio caos, fatto di botta e risposta anche tra fan di uno o dell’altro, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che ha condiviso un post su Instagram con le parole di Sgarbi.

Il critico d’arte, nel balcone di casa sua, probabilmente, ha detto: “Fedez è moda, Fedez è moda, Fedez è moda. Fedez è una brutta copia di Selvaggia Lacarelli o Lucarelli o Cacarelli o Ficarelli. Lui quello è, una brutta copia”.

Parole durissime e, al momento, difficili da interpretare in termini di contesto. Al momento il rapper non ha risposto ma la Lucarelli si: “Sottosegretario alla cultura nel governo di alto profilo guidato da una donna che dovrebbe rendere orgogliose le donne”, la didascalia della giornalista alle immagini del suo post.

Siamo sicuri che la vicenda non finirà qui.

Di seguito il post Instagram pubblicato proprio dalla Lucarelli in cui si vede Sgarbi e si sente il suo pensiero molto particolare su Fedez:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram