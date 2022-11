Sfogo di Carolina Marconi al GF Vip. La donna pare intenzionata a lasciare il programma per tensioni con gli autori. Le parole.

Potrebbero esserci altri colpi di scena nella Casa del GF Vip. Protagonista, questa volta, Carolina Marconi che pare si sia stufata di alcuni comportamenti. Non tanto dei concorrenti del reality, quanto di autori e produzione.

Carolina Marconi lascia il GF Vip?

Carolina Marconi

Carolina Marconi sembra intenzionata ad abbandonare il Grande Fratello Vip. A dirlo è stata lei stessa nella Casa in queste ore. Sembra che il motivo sia da attribuire ad un feeling non esaltante con gli auturi con i quali sembrano esserci delle divergenze.

Tutto nasce da quanto accaduto nell’ultima puntata del 31 ottobre quando, dopo un confronto anche acceso con Alfonso Signorini, la Marconi ha accusato, di fatto, il reality di non darle spazio per parlare della sua lotta contro il tumore.

Non solo. Nel corso della puntata la donna ha più volte ribadito la sensazione di essere spesso messa al centro di discussioni che non la riguadano motivo per il quale sta provando a ribellarsi.

Parlando con Nikita, la donna ha anche aperto all’idea di lasciare il reality: “Io non me la sento più. Loro mi volevano aizzare, io ho detto che piuttosto rinuncio ai soldi che mi fanno tanto comodo per la mia gravidanza, rinuncio alla permanenza e me ne vado. Stavo per farlo. Sembra che gli autori stessi non mi vogliano…”, le sue parole.

Nikita ha provato a convincerla a tornare sui suoi passi e, anzi, le ha detto che sta dimostrando il suo valore proprio restando nella Casa e facendo vedere la sua personalità. Quale decisione prenderà ora la Marconi? Si attendono sviluppi. Le sorprese possono essere dietro l’angolo…

Di seguito il post su Twitter di un utente relativo alle parole della gieffina:

Carolina vuole abbandonare e Nikita "mandi tutto a fankulo per gente che ti chiama falsa, ma andassero a ramengo!"

Carolina "no perchè sembra gli autori stessi non mi vogliano (censura)" beh dopo la clip con robe di settimane fa lo penserei anch'io 🤓 #gfvip pic.twitter.com/MugZYIl4YC — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 2, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG