Cristina Quaranta ne ha per tutto dopo l’eliminazione dal GF Vip. La donna ha parlato dei suoi ex compagni di Casa e non solo…

Dopo la recente eliminazione al GF Vip, Cristina Quaranta non sembra essere esattamente delusa da come sia andata l’esperienza nella Casa e, tantomeno, non pare scalpitare dal desiderio di tornare in tv. Lo ha confessato la stessa donna a Chi senza risparmiare anche qualche frecciata ai suoi vecchi coinquilini…

Cristina Quaranta si sfoga: GF Vip e non solo

Cristina Quaranta

Parlando dell’esperienza nella casa e degli altri personaggi che hanno preso parte all’edizione del reality: “Questo è un cast pieno di ‘lecchini’ e doppiogiochisti”, ha detto Cristina Quaranta sui concorrenti rimasti nella Casa. “Nikita? Lei è la peggiore in assoluto. Io, personalmente, sto meglio fuori”.

Poi, dopo aver augurato a Luca Salatino di vincere, la donna ha spiegato come preferisca tornare al suo lavoro di cameriera piuttosto che essere falsa o peggio, fare la mantenuta: “Ho preso un’aspettativa di sei mesi. Tornare dal mio pubblico, ovvero servire ai tavoli di un ristorante mi manca. Meglio fare la cameriera con dignità che la mantenuta. E non faccio nomi”.

La Quaranta ha poi spiegato come crede che il suo carattere molto diretto e spesso polemico non sia stato un vantaggio ai fini del gioco al GF Vip: “Ho giocato in difesa. Non lavorerò più in tv? Pazienza. Campo lo stesso. Torno a servire abbacchio e amatriciana ai tavoli. Aspettando la mancia e i sorrisi di chi ti dice grazie per come hai lavorato, per come hai servito al tavolo, senza pensare di essere pugnalata ogni secondo”. Parole importanti, quelle dell’ex Velina che, siamo sicuri, se verrà interpellata ancora sui concorrenti non guarderà in faccia nessuno e dirà la sua senza peli sulla lingua stando fedele al suo carattere forte e diretto.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del GF relativo all’ultima puntata:

