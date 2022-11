La proposta di matrimonio di Filippo Bologni a Gessica Notaro è diventata virale in rete, ora i due iniziano i preparativi per le nozze.

Fidanzati da diverso tempo, Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono conosciuti in occasione di Fieracavalli e, proprio qui, l’atleta plurimedagliato ha voluto chiedere alla fidanzata di diventare sua moglie. “Filippo proprio ieri sera mi ha confessato che lui aveva l’anello da tre mesi, ma non trovava mai il momento giusto, voleva, magari, vincere una gara importante – ha raccontato lei al settimanale Chi – . L’idea gli è venuta proprio mentre eravamo a Fieracavalli, dove ci siamo incontrati la prima volta […]”.

Gessica Notaro e l’amore per Filippo Bologni

“Tutto è successo in dieci secondi. Filippo si è messo in ginocchio, sembrava il principe azzurro – ha raccontato la Notaro, che ha trovato nel compagno l’uomo in grado di comprenderla e renderla felice – . Filippo è un uomo speciale, diverso da tutti, diverso dal resto del mondo, è di poche parole e molti fatti. Filippo trova sempre il gesto, l’attenzione che sa rendermi felice”.

Nonostante il passato sentimentale difficile, Gessica è riuscita a ritrovare il sorriso e si appresta ad organizzare le nozze con Filippo.

“Quando mi ha chiesto di diventare sua moglie ho pianto. Mi sono coperta il volto e ho pianto le lacrime più belle della mia vita – ha raccontato – . Non abbiamo ancora pensato a nulla, mi godo l’emozione. Appena io e Filippo finiremo di sorridere come due perfetti ebeti, magari ci colleghiamo col cervello e cominciamo a organizzarci. Certo ci saranno di mezzo i cavalli, sì, questo è sicuro”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG