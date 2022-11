Piccolo incidente d’auto per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In macchina con loro c’era anche Marco Fantini, marito di Beatrice Valli.

Invitati a sfilare in occasione dell’evento di un noto marchio di intimo per cui sono testimonial, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono messi in macchina alle prime luci dell’alba. A bordo del minivan che li trasportava a destinazione c’era anche Marco Fantini. All’improvviso, per cause che non sono state dichiarate, mentre i tre si trovavano in autostrada la macchina ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro il guardrail.

Cecilia Rodriguez dopo l’incidente: come sta

“È andata, ma stiamo tutti bene – ha scritto Cecilia a corredo di una foto che mostrava la macchina sulla carreggiata – . Chiamatemi fortunata dopo la mattina che abbiamo avuto. Sveglia alle 6 del mattino, un piccolo incidente… Grazie a Dio che abbiamo un angelo custode che ci ha protetto, perché ce la siamo vista brutta. Però tutto bene, cioè non è successo niente di grave a nessuno. Chiamatemi fortunata”.

A spiegare le dinamiche dell’incidente ci ha pensato Ignazio Moser: “La giornata è iniziata nel migliore dei modi, abbiamo fatto un ping pong su guardrail furgone guardrail furgone guardrail. Anche stavolta è andata”.

“Inizio di giornata al top”, ha scritto invece Marco Fantini nelle sue Instagram story mostrano il minivan incidentato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG