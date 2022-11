Biagio Antonacci è ripartito con il nuovo tour e alla prima tappa a Roma Laura Pausini gli ha fatto una sorpresa facendo irruzione sul palco.

Per la prima del tour di Biagio Antonacci, il cantante ha scelto di inaugurare i concerti partendo da Roma. Nella cornice del Palazzetto dello Sport dell’Eur, l’artista è tornato a ipnotizzare ed entusiasmare i fan con una scaletta di più di 20 canzoni che ripercorrono tutta la sua storia musicale. A rendere ancora più magico il live di Antonacci ci ha pensato Laura Pausini che, nel corso della serata, ha fatto irruzione sul palcoscenico abbracciando affettuosamente l’amico e collega.

Laura Pausini, sorpresa al concerto di Biagio Antonacci

Come raccontato da un video postato su Twitter, Laura Pausini, in total look nero, è corsa sul palco ad abbracciare Biagio Antonacci.

Grandi applausi per la cantante romagnola, che ha voluto rivolgere il tributo del pubblico all’amico e collega tornato a cantante dopo anni di stop.

“Laura!”, ha urlato Antonacci, mentre il pubblico urlava in visibilio. Ma la Pausini ha preso in mano il microfono e ha voluto dichiararsi fan del cantante: “Io, stasera, sono come voi! Sono fan di Biagio Antonacci!”.

Grande attestazione di stima e amicizia, dunque, da parte di Laura Pausini, che ha continuato a partecipare al concerto da dietro le quinte.

Irruzione a sorpresa di #LauraPausini scesa dalla tribuna di corsa per abbracciare sul palco #BiagioAntonacci #Roma pic.twitter.com/G6ARwYxMg4 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 8, 2022

