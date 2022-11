Asia Argento brilla di una nuova luce accanto al fidanzato Michele Martignoni e festeggia il titolo MMA spogliandosi su Instagram.

L’attrice e regista Asia Argento ha raccontato di essere finalmente lontana dall’abuso di alcool. La sua rinascita è coincisa anche con l’incontro con Michele Martignoni, sportivo cui è legata da diversi mesi e accanto al quale ha festeggiato la vittoria del titolo MMA. Così, per celebrare l’arrivo della cintura iridata a Roma, la Argento ha deciso di spogliarsi e posare senza veli accanto al compagno: a coprire le parti del corpo c’era solo il trofeo di Martignoni.

Asia Argento senza veli: si copre solo con la cintura di Martignoni

“Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA – ha scritto la Argento a corredo di una serie di scatti Instagram che la ritraggono nuda e coperta solo con la cintura – . Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile”.

“Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Continua a brillare – ha concluso lei rivolgendosi al fidanzato Martignoni – .The belt came to Rome and it will stay here”.

A ricordare le emozioni provate nella serata in cui il fidanzato ha vinto il titolo MMA il video in cui, dopo la proclamazione, lui è corso tra le braccia di Asia che lo ha accolto con un bacio appassionato.

Riproduzione riservata © 2022 - DG