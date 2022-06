Asia Argento racconta com’è cambiata grazie all’aiuto della sua vicina di casa e attrice Maria Amelia Monti, ritrovando la voglia di vivere per poi smettere di bere.

Asia Argento ha sofferto la dipendenza dall’alcol ma ora è più di un anno che non beve. In occasione di un’intervista a Oggi, l’attrice 46enne racconta il percorso che l’ha condotta a ritrovare se stessa, grazie all’aiuto di Maria Amelia Monti.

Il racconto di Asia Argento

ASIA ARGENTO

Come riporta Gossip.it, l’attrice racconta: “Negli ultimi 5 anni, dal 2017, mi è capitato di tutto e tutto ho messo in piazza, anche solo per campare. Mi ero convinta di essere sfortunata, di avere il malocchio. Ho pure consultato una maga. E invece il minimo comune denominatore tra tutto quello che succedeva ero io. Ero io che non cambiavo, come poteva farlo il resto?“.

Poi parla della madre e dell’ischemia: “Quando ha avuto l’ischemia, sono ricaduta in una depressione di cui avevo sofferto in altri momenti della mia vita. Non riuscivo ad alzarmi dal letto, uscivo di casa solo per portarle vestiti. Quando è andata via, ho iniziato a star peggio. Bevevo molto. Fin da piccola, ho riempito i vuoti con le dipendenze, è nella mia natura. Lì per lì, alcol e droghe spengono il rumore che hai in testa. Come tutte le malattie, le dipendenze sono progressive e mortali. Ho lasciato che distruggessero la mia vita. Quando avevo 28 anni ho preso coscienza del problema. Ma smettere è difficile“.

E ancora: “Avevo già smesso in passato, per due anni e mezzo, con gli Alcolisti Anonimi. Poi ho incontrato Anthony (Bourdain, lo chef a cui era legata, morto suicida nel 2018, ndr). Beveva e per me è stato un alibi facile per ricominciare. Questa volta èstato diverso. Ho sentito di aver toccato il fondo. Allora ho accettato l’invito di Maria Amelia Monti, mia vicina di casa, a fare meditazione buddhista con lei. E ho ricominciato a sorridere. Ho studiato questa forma di buddhismo in cui ciascuno deve porsi obiettivi, elaborare un ordine da offrire alla propria vita. Poco dopo, ho incontrato un amico che mi ha portato con lui agli Alcolisti Anonimi. Ci si salva da soli, ma bisogna essere in grado di vedere le mani che ti vengono tese. Io le ho viste, e il desiderio di bere si è spento”.

