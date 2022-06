L’attrice parla del lavoro, della famiglia e poi dice la sua sulle nozze saltate con il suo compagno Davide Devenuto, vicenda che è stata per molto tempo al centro del gossip.

In una lunga intervista riportata da Gossip e Tv, Serena Rossi parla del lungo periodo lontana dal figlio Diego e dal suo compagno Davide Devenuto. L’attrice è stata 135 giorni a Napoli, sul set della nuova serie tv Mina Settembre 2. Poi rivela anche la sua, sulle mancate nozze.

Le dichiarazioni di Serena Rossi

Serena Rossi

Come riporta Gossip e TV, l’attrice racconta: “Sono stata a Napoli 135 giorni e, adesso, lui non fa che ripetere a tutti: mamma è tornata, non parte più. Diego e il papà sono rimasti a Roma e hanno portato avanti meravigliosamente scuola e quotidianità, sono molto affiatati. Diego è rimasto sereno, è stato più difficile per me fare su giù nel weekend, ma non solo. Sul set, mi dicevano: oggi finiamo alle 17, domani attacchi alle 11. E io: allora vado a cena a Roma. Viaggiavo verso casa, distrutta, pensavo: non avrò la forza di fare niente. Poi, aprivo la porta e urlavo: sono tornata, evviva!”.

E ancora: “L’energia ti viene in modo un po’ sovrannaturale. La cosa importante per stare via tanto è che abbiamo insegnato a Diego a tirare fuori le emozioni senza sentirsi ridicolizzato. Questo lo porta a essere sereno anche nel comunicare le sue tristezze. Ha avuto momenti in cui ha detto: mi spiace che parti, sono veramente triste“:

Sulle nozze svela: “Penso che possiamo programmare, ma fino a un certo punto. Io sono maniaca del controllo, sono organizzata, precisa, ma non posso decidere io quando e se arriverà un altro bambino, sono cose che devono arrivare anche in modo un po’ magico. Per ora, sono felice che il prossimo set, quello di un film comico prodotto da Sky, sarà a Roma”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG