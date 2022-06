Una semplice foto in bikini da parte dell’influencer ha generato una serie di commenti da parte di molti utenti: ecco cosa dicono.

Chiara Ferragni si è recata in Spagna per la prima di Dior Cruise night. L’influencer ha poi pubblicato uno scatto in cui si mostra in bikini e questo ha suscitato l’invidia di alcune utenti che l’hanno riempita di commenti negativi. “Non te lo meriti perchè non fatichi” è il sunto di questi commenti che si sono accumulati sotto allo scatto.

Lo scatto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Come riporta Today: “Questi ultimi non sono passati inosservati: “Ma questo body in che senso?” e poi ancora “Tu non te lo meriti non fai palestra e mangi carboidrati (letto con la voce della tizia nel Diavolo veste Prada quando Andrea va a Parigi)”. A dire l’ormai arcinota frase nel film con Meryl Streep e Anne Hathaway è Emily Blunt, nei panni dell’assistente Emily Charton.“

Altri commenti sono stati: “Guarda che la fa la palestra fa yoga e pilates tutte le mattine! Poi la pasta non fa ingrassare io la mangio a pranzo e a cena! I condimenti ingrassano, sono quelli”, spiega una fan alla fotografa amica di Chiara; “La fa eccome la palestra, e si vede benissimo. E mangia poco. Non raccontiamoci balle. Per essere così dopo due gravidanze fa un sacco di sacrifici. I miracoli non esistono”. E poi ancora: “Perché voi credete che mangino tutto ciò che vogliono le donne famose? Io trovo Chiara bellissima, però per quanto sia genetica c’è da dire che si mantengono bene, mangiano sempre sano, fanno sport, trattamenti e chi più ne ha più ne metta! La bellezza lei l’ha sempre avuta, ma un corpo così dopo due figli è anche merito di un’alimentazione davvero top e di tanto altro…”.

Fortunatamente c’è stata anche un’utente che ha “difeso” l’influencer ritenendo che sia eccessivo che uno scatto generi tutte queste polemiche.

Riproduzione riservata © 2022 - DG