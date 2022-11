Antonella Fiordelisi si lascia scappare una confessione che appare come un affronto a Giulia Salemi: ecco cosa ha raccontato nella casa del Gf Vip.

Già finita al centro del gossip per il presunto messaggio che Francesco Totti le avrebbe inviato quando era già legato a Noemi Bocchi, Antonella Fiordelisi continua a far mormorare alimentando la cronaca rosa. La ex schermitrice e gettonata influencer, infatti, pare sia stata contattata da molti personaggi famosi, sportivi e non. Nelle ultime ore, però, sta facendo il giro della rete l’ultima confessione di Antonella che, stando a quanto riportato da alcuni utenti del web, avrebbe avuto uno scambio di messaggi con un ex fidanzato di Giulia Salemi.

Antonella Fiordelisi e i messaggi con Francesco Monte

La Fiordelisi, secondo quanto raccontato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sarebbe stata contattata dall’ex tronista Francesco Monte.

La notizia non farebbe rumore se Antonella non avesse dichiarato di essersi sentita con il giovane quando lui era fidanzato.

A questo punto, quindi, la faccenda si fa intricata perché Monte, legato ai tempi a Giulia Salemi, avrebbe così agito alle spalle dell’influencer e opinionista del Gf Vip scambiandosi una serie di messaggi con l’attuale inquilina della casa di Cinecittà.

Molti utenti del web hanno visto nelle dichiarazioni della Fiordelisi una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti della Salemi. Per tanti, infatti, Antonella avrebbe potuto mantenere il segreto sul flirt con Francesco Monte.

Chissà, dunque, se Alfonso Signorini non deciderà di fare chiarezza sulla questione…

In che senso Antonella si sentiva con Francesco Monte mentre era fidanzato?#gfvip pic.twitter.com/kLTkxQ4o8j — Arianna🎨🎀🇮🇹🇮🇹🌈🌙 (@PastoriArianna) November 8, 2022

