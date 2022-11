Tra i flirt nel passato di Eva Grimaldi spunta anche quello con Roberto Benigni, ai tempi già sposato con Nicoletta Braschi.

Eva Grimaldi si è concessa per una intervista a Francesca Fagnani per Belve. L’attrice, oggi felicemente sposata con l’attivista Imma Battaglia, ha raccontato aneddoti del passato e, tra ricordi felici ed altri un po’ meno, ha tentato di glissare sul gossip riguardante la storia d’amore con Roberto Benigni. Ma alla Fagnani, com’è noto, non è possibile non rispondere e, alla fine, la Grimaldi si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla liaison con l’attore e regista fiorentino.

Eva Grimaldi, il flirt con Benigni: “Era sposato…”

Francesca Fagnani ha riportato una vecchia intervista in cui Eva Grimaldi raccontava la storia con Roberto Benigni. Tutto finì quando ad una telefonata rispose Nicoletta Braschi che la invitò a sparire…

“Non voglio parlare di Benigni, anche perchè è una coppia felicemente sposata… – ha provato a glissare, invano, l’attrice, che ha confessato di essere stata molto innamorata del regista – . Sì, molto, Benigni è un uomo molto affascinante, molto intelligente…”.

Pare che anche lui sia stato innamorato di Eva e tra loro la liaison non sarebbe stata breve. “Non è durata una notte…”, ha precisato con il sorriso la Grimaldi.

