L’ex fidanzato di Valentina Ferragni, Luca Vezil, pare abbia già voltato pagina: ecco con chi è stato avvistato durante la notte di Halloween.

A beccare il giovane influencer Luca Vezil con una misteriosa bionda fuori da un locale milanese sono stati i paparazzi del settimanale Chi. Lui, conosciuto per essere stato a lungo fidanzato con Valentina Ferragni, è apparso in tantissime occasioni agli eventi ufficiali dei Ferragnez. La rottura con la sorella minore di Chiara lo ha allontanato dal clan più social del web, ma lo ha reso un volto noto al pubblico. Così, avvistato mentre flirta con una ragazza bionda nella notte di Halloween, non è passato inosservato agli occhi dei fotografi di Alfonso Signorini.

Luca Vezil dimentica Valentina Ferragni

Secondo quanto riportato dal settimanale di cronaca rosa, Luca Vezil avrebbe trascorso la serata di Halloween in un locale milanese, mentre Valentina Ferragni festeggiava con le sorelle e gli amici più stretti a Palazzo Parigi.

L’influencer è stato avvistato, poi, fuori dal locale con un drink in mano, mentre chiacchierava con una misteriosa bionda che, stando a quanto riportato, lui pare abbia invitato a proseguire la serata lontano dal chiasso della festa.

Su chi sia la ragazza insieme a Luca Vezil non si hanno informazioni. Pare, tuttavia, che si tratti di un volto sconosciuto ai più.

